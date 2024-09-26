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Siverek'te Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir sitede park halindeki motosiklet gece saatlerinde iki hırsız tarafından çalındı. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı ve polis hırsızların kimliklerini tespit ederek yakalama çalışması başlattı.

Siverek'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir sitenin bahçesinde park halindeki motosiklet, gece geç saatlerde iki hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir Mahallesi 25 Metrelik Yol üzerindeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.E.'ye ait, yaklaşık 75 bin TL değerindeki motosiklet, gece saatlerinde sitenin bahçesinde park halindeyken iki hırsız tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde bulamayan M.E., güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti.

Durumu polise bildiren M.E., hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Siverek'te Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Yerel Haberler Motosiklet Hırsızlık Şanlıurfa Politika Güvenlik 3-sayfa Siverek Polis Suç

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