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Siverek'te Minibüs Şoförüne Saldırı: Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Siverek'te Minibüs Şoförüne Saldırı: Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir grup minibüs şoförüne saldırarak arbede çıkarttı. Olay, durağa yanaşmaya çalışan şoförün uyarısını dikkate almayan park halindeki araç sahipleriyle yaşanan tartışmanın ardından meydana geldi. Kavga sırasında tekme, tokat ve sopalar kullanıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şehiriçi yolcu minibüsünün önünü kesen bir grup, minibüs şoförüne saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında tekme, tokat ve sopalar kullanıldı.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Siverek Şehiriçi Kooperatifi'ne bağlı minibüs şoförü, durağa yanaşmaya çalışırken park halindeki bir araç ve içerisindekileri yer açmaları için uyardı. Bu uyarı tartışmaya yol açtı. Tartışma sonrasında duraktan ayrılan minibüsün önünü bir araçla kesen grup, şoföre saldırdı.

Minibüs şoförünün de inerek gruba karşılık vermesiyle kavga büyüdü. Cadde ortasında tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı arbede çevredekilerin müdahalesiyle durdurulmaya çalışıldı. Olay anları araç kamerası ve cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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