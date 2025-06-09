Siverek'te Mahalle Kavgası: 9 Yaralı

Siverek'te Mahalle Kavgası: 9 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki mahallenin sakinleri arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı. Olay, tarlaya giren hayvanlar nedeniyle başlayan bir tartışmayla büyüdü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Siverek'te iki mahallenin sakinleri arasında kavga: 9 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki mahallenin sakinleri arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Siverek'e bağlı Soydan Mahallesi ile Taşhan Mahallesi sakinleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya giren hayvanlar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada N.B. ve M.B darbe sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, her iki mahallede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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