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Siverek'te kum yüklü tırın çarptığı mısır yüklü tırda 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan kum yüklü tıra, mısır yüklü tır arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol ulaşıma kapandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan kum yüklü tıra, mısır yüklü tır arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan kum yüklü tıra, aynı yönde ilerleyen mısır yüklü tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki tır da şarampole devrildi ve mısır yüklü tırda bulunan 1'İ çocuk 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücü ve yanındaki çocuğu yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yola savrulan kum ve mısır nedeniyle Karayolu ulaşıma kapandı. Yol, karayolları ekiplerince temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siverek Çocuk Mısır 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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