Siverek'te Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Karacadağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi. Yol kenarında bulunan taşlara çarpan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA