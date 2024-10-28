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Siverek'te Komşular Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 11 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir binada aidat tartışması nedeniyle başlayan kavga, taş ve sopaların kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü. Polis, havaya ateş açarak müdahale etti ve 11 kişi yaralandı.

Siverek'te komşular arasında kavga: 11 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgayı havaya ateş ederek ayırmak zorunda kaldı.

Olay, Siverek'in Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aynı binada oturan aileler arasında aidat konusu yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede diğer aile bireylerinin de katılımıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Siverek'te Komşular Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 11 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa

Şanlıurfa Siverek Polis Kavga

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