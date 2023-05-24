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Siverek'te kökünü kurutma operasyonları: 7 tutuklu

3. Sayfa Haberleri

Siverek'te kökünü kurutma operasyonları: 7 tutuklu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Siverek'te kökünü kurutma operasyonları: 7 tutuklu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince şafak vakti düzenlenen eşzamanlı "kökünü kurutma" operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde, silah, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli "uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan" uyuşturucu baronu oldukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Siverek Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin 2023 yılının ilk 5 ayında yaptıkları operasyonlarda 100 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmak suçundan" işlem yaptığı belirtilirken 13 şüphelinin ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan" tutuklandığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Şanlıurfa Narkotik Siverek 3. Sayfa Haberler

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