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Siverek'te Kaçak Ürünlere Yönelik Denetim

Siverek'te Kaçak Ürünlere Yönelik Denetim
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda kayıtdışı ürün ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında şarj adaptörleri, tütün ürünleri ve kozmetik malzemeler bulunuyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve narkotik çok sayıda kayıtdışı ürün ele geçirildi.

Denetimler sonucunda, 730 adet kayıt dışı şarj adaptörü ve 735 adet kayıt dışı şarj kablosu ile birlikte 286 kg kayıtsız tütün, 21 kg kayıtsız nargile tütünü, 590 paket kayıtsız sigara ve 75 kg kayıtsız çay bulundu. Ayrıca, 811 adet kozmetik ürünü, 51 adet kaynak makinesi, 485 adet pense, 9 adet termos, 2 adet matkap, 14 adet elektrikli ısıtıcı, 13 İngiliz anahtarı ve 40 lokma da ele geçirildi.

Yapılan denetimlerin, halk sağlığını korumak ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla devam edeceği belirtildi. İlçe jandarma ve emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin periyodik olarak yapılacağını ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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