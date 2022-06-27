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Siverek'te kablo hırsızları mahalle sakinlerini internetsiz bıraktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siverek'te kablo hırsızları mahalle sakinlerini internetsiz bıraktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızlar internet kablolarını çaldı, onlarca abone internetsiz kaldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızlar internet kablolarını çaldı, onlarca abone internetsiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde ilçenin Hacı Ömer Mahallesi'ne dadanan kimliği henüz tespit edilmeyen hırsızlar, onlarca abonenin bağlı olduğu internet kablolarını çaldı. İnternet aboneleri bağlantılarının kesilmesinden dolayı durumu ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede internet kablolarının çalındığını tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı - ŞANLIURFA

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