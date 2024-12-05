Siverek'te Jandarma'ya Silah Baskını: 3 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen baskında çok sayıda silah ele geçirildi. Silahlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet farklı silahlara ait şarjör ile 197 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA