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Siverek'te Jandarma'ya Silah Baskını: 3 Gözaltı

Siverek'te Jandarma'ya Silah Baskını: 3 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen baskında çok sayıda silah ele geçirildi. Silahlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet farklı silahlara ait şarjör ile 197 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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