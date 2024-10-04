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Siverek'te Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Siverek'te Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, 3 kilo kubar esrar, uyuşturucu haplar, silah ve 20 bin 650 TL suç geliri ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ve operasyonlar sonucu 3 kilo kubar esrar, 42 adet uyuşturucu hap, 6 adet uyuşturucu etkisini artıran sıvı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 31 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 4 adet flash bellek, 20 bin 650 TL suç geliri ve 1 adet çalıntı motosikletin ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlar sonucu bir kişi de gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Siverek Suç

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