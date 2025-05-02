Siverek'te İşçilerin Kaldığı Konteynerler Yangınla Alev Aldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 konteyner kullanılamaz hale geldi, can kaybı yaşanmadı.
Siverek'te işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki şantiyede akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer konteynerlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 konteynerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa