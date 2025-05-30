Siverek'te Hijyen Skandalı: Açık Kasa Kamyonette Et Taşıması

Siverek'te Hijyen Skandalı: Açık Kasa Kamyonette Et Taşıması
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kurban Bayramı öncesi açık kasa kamyonette hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan etler, güneş altında ve tozlu yolda sevk edildi. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

- Siverek'te skandal görüntü: Açık kasa kamyonette et taşıdı

ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavurucu sıcak altında açık kasa kamyonette taşınan tonlarca et, tepkilere neden oldu.

Kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslara ait olduğu iddia edilen etlerin, 30 dereceyi aşan sıcak havada, hijyen kurallarına tamamen aykırı şekilde taşındığı görüldü. Poşetler içerisindeki etlerin hiçbir soğutma sistemi olmadan, doğrudan güneş altında ve tozlu yolda sevk edilmesi, görenlerin tepkisine yol açtı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından vatandaşlar, yetkilileri denetim yapmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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