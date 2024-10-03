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Siverek'te Geniş Çaplı Asayiş ve Narkotik Denetimi Yapıldı

Siverek'te Geniş Çaplı Asayiş ve Narkotik Denetimi Yapıldı
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Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 16 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 8 tüfek, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 20 Eylül-1 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimlerinde önemli miktarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler kapsamında toplamda 16 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 8 tüfek, bir miktar metamfetamin ve esrar yakalandı.

Siverek İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceğini belirterek, halkın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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