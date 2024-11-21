Siverek'te Feci Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza, Siverek-Viranşehir kara yolu Buğday Pazarı civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.E. yönetimindeki motosiklet, 63 AEC 876 plakalı tırın altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü S.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

S.E.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA