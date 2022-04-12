Siverek'te bir doktora şiddet iş bırakma eylemiyle protesto edildi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan doktorlar, dün bir hasta tarafından saldırıya uğrayan meslektaşları için bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Alınan bilgilere göre Siverek Devlet Hastanesinde görev yapan Dahiliye Uzmanı Münir Kaya bir hasta tarafından saldırıya uğradı. Meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınamak amacıyla Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlar bir günlüğüne greve giderek, hastane önünde bir basın açıklaması okudu. Basın açıklaması sonrası saldırı esnasını anlatan Dahiliye Uzmanı Doktor Münir Kaya şu açıklamalarda bulundu," Saat 9.00 civarlarında şahıs bana yan tarafında ağrı şikayeti ile başvurdu, hastayı öncelikle muayene ettim sonra da hastadan tetkikler istedim, hasta tetkikleri için laboratuvara indi. Ben hasta muayene ediyordum ki zaten büyük bir yoğunluk vardı, saat 10: 30 civarı hasta içeri girip işte sekreteri, sonuçlarım çıktı diye sıkıştırmaya başladı. Ben o esnada hasta baktığım için dikkatimi dağıtıyordu ama bir şey demiyordum. En son sekreter arkadaş, sonuç takip sistemi var oradan takip edin, çıktığında gelin dedi. Şahıs tekrar sonuçlarının çıktığını söyledi. Sekreter de tamam hasta çıksın sizi alırız dedi. Daha sonra saat 11: 00 sıralarında sonuçlarına bakmak için hastayı içeri aldım, sonuç ekranı açtım baktım sonuçların bir kısmı çıkmış bir kısmı daha çıkmamış. Hastaya sonuçların bir kısmının çıkmadığını söyledim, oda nasıl oldu çıkmamış dedi. Ben ekrana baktım çıkmış dedi ve bana biraz sitemli olarak konuştu. Ben de arkadaşım bak ekrana bakıyorum sonuçların çıkmamış, birkaç tane çıkmış ama hepsi çıkmamış dedim. Bende dedim git bir laboratuvara sor istersen tam olarak oradan öğren gel. Şahıs tekrar dışarı çıktı bir iki dakika sonra tekrar geldi, ekranın fotoğrafını çekmiş getirip bana gösterdi ve bak işte çıkmış dedi. Ben de bak arkadaşım burada hasta bakıyorum ikide bir girip beni rahatsız ediyor ve hasta muayene edemiyorum, eğer bana inanmıyorsan aşağı git orada öğren, ben sana diyorum ki sonuçlarının bir kısmı çıkmamış dedim. Bunun üzerine bana, senin işin değil mi, yapacaksın dedi ve üzerime yürüdü. Bende ayağa kalktım ve o esnada boğazıma sarıldı, boğazıma sarılınca bende refleks olarak onun boğazına sarıldım. Hasta yakınları araya girdi, sol eli zaten boğazımda, sağ elini yumruk yapmıştı. Yumruğu savurmadı bana ama hazırlamıştı, bu şekilde hasta yakınları ayırdı bizi. Ondan sonra dışarı çıkardılar, ben de ondan sonra beyaz kot verdim. Yani çok nahoş bir olay oldu. İstemediğimiz çirkin gördüğümüz bir olaydı. Biz hiçbir hastayı geri çevirmiyor, her türlü tedavisini yapıp, can siper çalıştığımız halde bu gibi saldırılara maruz kalmak bizi özüyor. Hasta ve yakınlarından daha anlayış ve nezaketli olmalarını bekliyoruz" dedi

Grev nedeniyle randevusu olan hastalar tekrardan evlerine geri dönmek zorunda kaldığı görüldü.