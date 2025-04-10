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Siverek'te Derede Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, derede mahsur kalan bir kedi, köy sakinlerinin desteğiyle kurtarıldı. Açlık nedeniyle zayıflayan kedi, Mehmet Parlak tarafından kurtarılırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Siverek'te derede mahsur kalan kedi kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde derede mahsur kalan bir kedi, bölge sakinlerinin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Tanrıvedi Mahallesi'nde derede mahsur kalan bir kedi, bölge sakinlerinin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Günlerdir bir köprünün ayaklarında mahsur kalan ve açlık nedeniyle güçsüz düşen kedi, köy sakinlerinden Mehmet Parlak tarafından kurtarıldı. Parlak, köprünün altına inerek, zorlu bir şekilde kediyi kurtarmayı başardı. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, kedinin açlıktan oldukça güçsüz düştüğü ve kurtarıldığı anlar yer alıyor.

Kurtarılan kedi, sıcak bir ortama alındı ve beslenmesi için süt verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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