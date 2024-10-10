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Siverek'te Çocuk Ekmek Almaya Çıkarken Aracın Çarpmasıyla Yaralandı

Siverek'te Çocuk Ekmek Almaya Çıkarken Aracın Çarpmasıyla Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekmek almak için yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekmek almaya giderken bir aracın çarptığı çocuk yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ekmek alarak ışıklarda yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.'ye (9) plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar çocuğa yardım ederek kazayı 112'ye bildirdi. Yaralı çocuk, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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