Siverek'te çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Ömer Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen Ramazan Ç. (60), Yusuf Ç. (21), Ramazan Ç. (55) ile Habip D. (44) yaralandı.

12 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yusuf Ç, Şanlıurfa'ya sevk edildi.