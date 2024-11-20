Siverek'te Beton Mikseri ve Dolmuşun Çarpıştığı Kazada 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beton mikseri ve dolmuşunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siverek-Kaynak köyü karayolunda, beton mikseri ile yolcu dolmuşu çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA