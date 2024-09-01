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Siverek'te Asayiş ve Narkotik Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve narkotik denetimlerinde, çok sayısı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda, 7 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu silah, 7 adet tüfek, 2 bin 375 kök Hint keneviri (esrar), bir adet dürbün ve çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve uyuşturucu ile ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve narkotik denetimlerinde, çok sayısı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonlarda, 7 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu silah, 7 adet tüfek, 2 bin 375 kök Hint keneviri (esrar), bir adet dürbün ve çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve uyuşturucu ile ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Jandarma İnceleme Narkotik Siverek Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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