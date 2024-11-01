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Siverek'te Asayiş ve Narkotik Denetimleri: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Siverek'te Asayiş ve Narkotik Denetimleri: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve narkotik denetimleri sırasında 6 uzun namlulu silah, 14 tabanca, 12 tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı asayiş ve narkotik denetimleri sonucunda önemli miktarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler sırasında, 6 adet uzun namlulu silah, 14 adet tabanca, 12 adet tüfek ve 2 adet kuru sıkı tabanca tespit edildi. Ayrıca, bir adet hücum yeleği de ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise, 14.2 gram metamfetamin ve 5 gram skunk uyuşturucu maddesi yakalandı. Çok sayıda şarjör ve fişek de denetimlerde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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