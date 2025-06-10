Siverek'te Apartmanda Yangın Paniği

Siverek'te Apartmanda Yangın Paniği
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, vatandaşlarda paniğe yol açtı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak daire kullanılamaz hale geldi.

Siverek'te çatı alevlere teslim oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Ayvanat Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Muhtemel dumandan etkilenme riskine karşı ambulans hazır bekletilirken, bina sakinleri tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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