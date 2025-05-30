Siverek'te Aile Kavgasında Kadınlara Yönelik Şiddet Tepki Çekti

Siverek'te Aile Kavgasında Kadınlara Yönelik Şiddet Tepki Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanırken, kadınlara yönelik şiddet anları sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayın görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Siverek'te 5 kişinin yaralandığı aile kavgası kamerada

Kadınlara yönelik şiddet tepki çekti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan ve 5 kişinin yaralandığı kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadınlara yönelik şiddet anları ise büyük tepkiye neden oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Siverek'e bağlı Söylemez Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kadınlara yönelik şiddet anları kamerada

Olaydan günler sonra sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu. Görüntülerde, kavgayı kayda almak isteyen bir kadının müdahale edilerek yere itildiği ve yerde de tartaklandığı görülürken, bir başka kadının ise bir erkeği korumak isterken kendini sopaya siper ettiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadınlara yönelik şiddette tepki gösterildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

Süper Lig ekibi Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.