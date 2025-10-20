Siverek'te 1,5 Yaşındaki Çocuk İş Makinesinin Altında Kaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1,5 yaşındaki bir çocuk, evinin önünde oyun oynarken yoldan geçen iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Siverek'e bağlı Küptepe (Tiftil) kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Ahsen Kış bu sırada köy yolundan geçen kepçenin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minik çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Köyde büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Küçük Ahsen Kış'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA