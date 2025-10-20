Haberler

Siverek'te 1,5 Yaşındaki Çocuk İş Makinesinin Altında Kaldı

Siverek'te 1,5 Yaşındaki Çocuk İş Makinesinin Altında Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1,5 yaşındaki Ahsen Kış, evinin önünde oyun oynarken yolun kenarından geçen iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1,5 yaşındaki bir çocuk, evinin önünde oyun oynarken yoldan geçen iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Siverek'e bağlı Küptepe (Tiftil) kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Ahsen Kış bu sırada köy yolundan geçen kepçenin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minik çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Köyde büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Küçük Ahsen Kış'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.