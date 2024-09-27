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Siverek-Diyarbakır Yolunda Tır Yangını

Siverek-Diyarbakır Yolunda Tır Yangını
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Siverek-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tır, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Siverek- Diyarbakır kara yolunun 3'üncü kilometresinde seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeyken alev aldı. Alevler, kısa sürede tırın motor kısmı ve şoför mahallini sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak tır, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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