Siverek-Diyarbakır karayolunda tehlikeli yolculuk
Siverek - Diyarbakır karayolunda seyir halinde bulunan aracın yolcu koltuğunda bulunan bir kişi camdan iki ayağını çıkararak bu şekilde yola devam etti. Tehlikeye aldırış etmeyen şahıs bu şekilde seyahat ederken diğer sürücü ve yolcular o anı cep telefonuyla kayda aldı.
- Karayolunda tehlikeli yolculuk
Araç camından ayaklarını çıkararak seyahat etti
ŞANLIURFA - Diyarbakır karayolunda araba camından ayaklarını çıkararak yolculuk yapan bir şahıs görenlere pes dedirtti.
Siverek-Diyarbakır karayolunda seyir halinde bulunan aracın yolcu koltuğunda bulunan bir kişi camdan 2 ayağını çıkararak, bu şekilde yola devam etti. Tehlikeye aldırış etmeyen şahıs, bu şekilde seyahat ederken, bu durumu gören diğer sürücü ve yolcular o anı cep telefonuyla kayda aldı.