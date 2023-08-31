Siverek-Diyarbakır karayolunda tehlikeli yolculuk

Siverek - Diyarbakır karayolunda seyir halinde bulunan aracın yolcu koltuğunda bulunan bir kişi camdan iki ayağını çıkararak bu şekilde yola devam etti. Tehlikeye aldırış etmeyen şahıs bu şekilde seyahat ederken diğer sürücü ve yolcular o anı cep telefonuyla kayda aldı.