Üye Girişi
Haberler

Siverek-Diyarbakır karayolunda kireç yüklü tır devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kaza nedeniyle Diyarbakır-Siverek istikametindeki kara yolu 2 saat trafiğe kapandı.

Siverek- Diyarbakır karayolunda devrilen kireç yüklü tır nedeniyle, Diyarbakır- Siverek istikametindeki kara yolu 2 saat trafiğe kapandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden-Siverek'e doğru seyir halinde bulunan 72 ABN 523 plakalı inşaat kireci yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Kaza nedeniyle Diyarbakır-Siverek istikametindeki kara yolu trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 2 saat kapalı kalan Diyarbakır-Siverek istikametindeki karayolu, tırın çekilmesinden sonra, trafiğe açıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Siverek 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Define faciası! İznik define olayı ne? Define ararken kaç kişi hayatını kaybetti? Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title