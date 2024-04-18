Siverek-Diyarbakır karayolunda kireç yüklü tır devrildi
Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kaza nedeniyle Diyarbakır-Siverek istikametindeki kara yolu 2 saat trafiğe kapandı.
Siverek- Diyarbakır karayolunda devrilen kireç yüklü tır nedeniyle, Diyarbakır- Siverek istikametindeki kara yolu 2 saat trafiğe kapandı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden-Siverek'e doğru seyir halinde bulunan 72 ABN 523 plakalı inşaat kireci yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Kaza nedeniyle Diyarbakır-Siverek istikametindeki kara yolu trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık 2 saat kapalı kalan Diyarbakır-Siverek istikametindeki karayolu, tırın çekilmesinden sonra, trafiğe açıldı. - ŞANLIURFA