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Siverek-Çermik Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Siverek-Çermik karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siverek-Çermik karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Çermik karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek'ten Çermik yönüne seyir halinde olan ve sürücüleri ile plakaları öğrenilemeyen 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zincirleme kazada yaralanan 2 kişiye müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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