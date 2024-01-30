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Sivasspor-Beşiktaş Maçında Ele Geçirilen Yasadışı Maddeler Nedeniyle 8 Taraftara İşlem Başlatıldı

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Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi yapılan aramada ele geçirilen bıçak, uyuşturucu madde ve torpil nedeniyle 8 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, misafir takım taraftarı tarafından Sivasspor taraftarına ait pankartların alınması olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivasspor- Beşiktaş maçı öncesi misafir seyirci giriş turnikelerinde yapılan aramada ele geçirilen bıçak, uyuşturucu madde ve torpil nedeniyle 8 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; geçtiğimiz Pazar günü 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-Beşiktaş müsabakası öncesi polis ekiplerinin misafir seyirci giriş turnikelerinde yaptığı üst aramalarında; 1.24 gram kokain, 1 adet kelebek bıçak, 3 adet meşale, 4 adet torpil, 3 adet sis maddesi ele geçirildi. Toplamda 8 taraftar hakkında yasal işlem uygulandı. Müsabaka sonunda stadyum doğu üst tribününde, misafir takım taraftarı tarafından Sivasspor taraftarına ait iki adet pankartın alınması olayı ile ilgili olarak da olayın iki şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bir şahsın kimlik bilgileri tespit edilirken ikinci şahsın tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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