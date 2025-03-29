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Sivaslılar Ramazan Bayramı İçin Memleketlerine Akın Etti

Sivaslılar Ramazan Bayramı İçin Memleketlerine Akın Etti
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Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar, memleketleri Sivas'a akın etti. Alışveriş için sokaklarda ve caddelerde yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar memleketlerine akın etti, cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu oluştu.

Sivas'tan çok Sivaslının yaşadığı İstanbul'da, bayram öncesi caddeler ile sokaklar boş kaldı. İstanbul'un yanı sıra gurbette yaşayan Sivaslılar, Ramazan Bayramı'nın gelmesi sebebiyle memleketleri Sivas'a geldi. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen vatandaşlarla caddeler doldu taştı. Özellikle bayram öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kıyafet, tatlı ve çeşitli bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak için mağaza ve pazar yerlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram alışverişi için esnaflar ise işlek caddelerde tezgah açtı. Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

Bayram tatilini geçirmek için İstanbul başta olmak üzere diğer illerden Sivas'a gelen Sivaslılar, Sivas'ta olmaktan mutlu olduklarını söylediler. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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