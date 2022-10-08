Sivas yerel: Sivas'taki 'kaza kavşağı' mahallelinin korkulu rüyası oldu

Sivas'taki 'kaza kavşağı' mahallelinin korkulu rüyası oldu

Kırıkseten, Çiçekli ve Battalgazi caddelerinin kesiştiği kavşakta kazalar eksik olmuyor

SİVAS - Sivas'ta sürekli trafik kazalarının yaşandığı Kırıkseten, Çiçekli ve Battalgazi caddelerinin kesiştiği kavşak mahallelinin korkulu rüyası haline geldi.

Sivas Kırıkseten, Çiçekli ve Battalgazi caddelerinin kesiştiği kavşak, neredeyse her gün meydana gelen kazalar nedeniyle mahallenin korkulu rüyası oldu. Caddelerin kesiştiği noktada önlemlerin yetersiz olmasından yakınan vatandaşlar bir an önce önlem alınmasını istiyor. Mahalle sakini Turhan Doymuş, "2 günde bir kaza oluyor. Bunu biz muhtarlığa bildirdik" şeklinde konuştu.

"Burayı tarif ederken cadde ismini vermiyoruz kaza kavşağı olarak tarif ediyoruz"

Mahalle esnaflarından Turgay Karagöz, bu caddenin artık kaza kavşağı olarak bilindiğini belirterek, "5 yıldır burada esnafım. Burada 2 günde bir kaza oluyor. Burada herhangi bir kasis yok, insanlar mağdur oluyor. Burada 100 metre ileride okulda var. Buranın 4 yolun kesişimi olması, şoförlerin dikkatsizliği kazalara sebebiyet verebiliyor. Burada sadece bir tane kasis var ancak o da engel bile değil araçlara. Geçenlerde kaza oldu yine park halinde ki araca çarptılar. Bizde burada esnafız korkuyoruz. Herhangi bir kazada bizim dükkanımıza da maddi hasar veya canımıza zarar vermesinden korkuyoruz. Buraya kasis veya trafik lambası yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim korkumuz burada ölümlü kaza olması"

Mahalle sakinlerinden Turhan Doymuş, ölümlü bir kazanın olmasından korktuklarını belirterek, "Burası çiçekli kavşağı olarak geçiyor. Burada ki hadise şu; tahliye yoldan gelen araçlar kasis veya başka bir önlem olmadığı için süratli geliyor ve ana yoldan gelen araçlar ile kaza yapıyor. Ana yolda kasis var ancak hiçbir işe yaramıyor. Geçen günlerde burada arkadaşlarla beraber otururken kaza olup olmayacağına dair tahminde bulunduk ve o gün 2 tane kaza oldu. Burada artık yaralanmalı kazalar oluyor. Bizim korkumuz burada ölümlü kaza olması. Buraya artık bir çözüm bulmaları lazım. O kadar çok ağır hasarlı kazalar oluyor ki bunlar büyük kayıp. Burası çiçekli kavşak ama kaza kavşağı olarak biliniyor. Aslında çok basit bir çözümü var. Tahliye yoluna 2 tane kasis konması. 2 günde bir rahat kaza oluyor" şeklinde ifade etti.