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Sivas'tan Ankara'ya Giden Yolcu Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı

Sivas'tan Ankara'ya Giden Yolcu Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı
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Sivas'tan Ankara istikametine giden bir yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle Yozgat'ta devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı.

Sivas'tan Ankara istikametine giden bir yolcu otobüsü yoldaki buzlanma nedeniyle Yozgat'ta devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Saraykent ilçesi D-200 Karayolu üzeri Ozan Beldesi mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan M.T. idaresindeki Huzur Turizme ait otobüs, buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada, otobüs sürücüsü M.T. ile birlikte yolcular K.K., A.K., E.E., Y.S. yaralandı. Yaralılardan otobüs sürücüsü M.T.'nin Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken yolcuların ise yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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