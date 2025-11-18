Sivas'taki Maden Ocağında Göçük: Bir İşçi Toprak Altında Kaldı

Sivas'ta bir maden ocağında meydana gelen göçük sonrası bir işçi toprak altında kaldı. Toprak kaymasının devam etmesi sonrası ara verilen arama-kurtarma çalışmaları, tekrar başladı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün 16.30 sıralarında Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiinde bulunan bir maden ocağında meydana geldi. Fimar adlı şirkete ait demir madeninde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçük sonrası sahada görev yapan S.Y. (66) toprak altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekipler çalışma başlatmıştı.

Durdurulan çalışmalar, tekrar başlatıldı

Maden sahasında devam eden toprak kayması nedeniyle durdurulan çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Toprak kaymasının devam ettiği maden ocağına sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, toprak altında kalan işçiye ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. - SİVAS