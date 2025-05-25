Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Sivas-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında yapılan çarpışmanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan çimento fabrikası yakınlarında meydana geldi. A.K. idaresindeki 58 BD 253 plakalı otomobil Sivas istikametine hareket halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle duramayarak, kırmızı ışıkta bekleyen S.Ö. idaresindeki 60 AGV 319 otomobil ile S.K. idaresindeki 58 ABE 144 plakalı Honda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.Y., A.N.Ö., M. K. ve A.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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