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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak'ta meydana geldi. A.K. (55) idaresindeki 06 DH 9286 plakalı Ford marka otomobil, F.T. (40) idaresindeki 06 CKG 933 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile G.K. (42) idaresindeki 07 GMB 67 plakalı Seat marka otomobil ile çarpışan F.T. park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kazada sürücü F.T. ve K.A.T. (5) ile diğer otomobilde bulunan E.K. (27) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla Şarkışla Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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