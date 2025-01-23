Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Araç Hurdaya Döndü

Sivas'ta 3 aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.K. sevk ve idaresindeki 34 GRJ 860 plakalı BMW marka otomobil Mevlana tüneli istikametine seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yapınca kavşağa girmekte olan A.A. idaresindeki 09 ER 001 plakalı otomobile çarptı. Savrulan araç ters istikametten gelen S.A. sevk ve idaresindeki 58 ABL 365 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Kazada üç araç hurdaya dönerken yaralanan olmadı. - SİVAS