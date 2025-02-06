Sivas'ta Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 13 Yaralı

Sivas'ta bir yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 00.35 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Gölova ilçesi sınırlarında meydana geldi. V.A. idaresindeki 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, 41 ABN 013 plakalı tıra çarptı. Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Otobüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken 13 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Sivas-Erzincan karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS