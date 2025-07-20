Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, 24 Yaralı

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, 24 Yaralı
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Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında yer alan Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi. Has Ağrılı firmasına ait 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, İMAYKUD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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