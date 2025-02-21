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Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
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Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların açık tutulması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Yoğun kar yağışının ardından Sivas'ta birçok yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Yoğun kar yağışıyla eski Sivas-Kayseri yolu ile İmranlı Çalıyurt köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede iş makineleri ile yoğun mesai harcıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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