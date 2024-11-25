Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı, İşçileri 10 Saat Mahsur Bıraktı

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı, İşçileri 10 Saat Mahsur Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 4 işçi, yolculukları sırasında kara saplanarak yaklaşık 10 saat mahsur kaldı. Karayolları ekipleri iş makineleriyle kurtarma çalışmalarını başlattı ve işçileri başarılı bir şekilde kurtardı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolda yaklaşık 10 saat mahsur kalan işçiler ekipler tarafından kurtarıldı.

Dün sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile birlikte yolların birçoğu trafiğe kapandı. Gürün ilçesinden Tokat'a gitmek için yola çıkan 4 işçi ise kar ve tipi nedeniyle Karaören köyü yol ayrımında kara saplanarak mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine karayolları ekipleri harekete geçti. İş makinası yardımıyla yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan işçiler yoluna devam etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbullular dikkat! Saat 15.00'ten sonra bu metro durakları kapatılacak

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler

Türkiye'yi ayağa kaldıran çetenin hedefinde yalnızca bebekler yokmuş
Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti

Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 24 Kasım'da kim gitti, eleme adayları kim? 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Masterchef 25 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kabataş tramvay durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR Ocak emekli zammı ne kadar olur? Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metrosu neden kapalı? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün kapalı mı? Taksim-Kabataş füniküler sefer saatleri! Osmanbey metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Osmanbey metro durağı neden kapalı? Şişhane metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Yenikapı metro hattı bugün kapalı mı? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı hangi duraklar kapalı? Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.