Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı, İşçileri 10 Saat Mahsur Bıraktı
Sivas'ta meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 4 işçi, yolculukları sırasında kara saplanarak yaklaşık 10 saat mahsur kaldı. Karayolları ekipleri iş makineleriyle kurtarma çalışmalarını başlattı ve işçileri başarılı bir şekilde kurtardı.
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolda yaklaşık 10 saat mahsur kalan işçiler ekipler tarafından kurtarıldı.
Dün sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile birlikte yolların birçoğu trafiğe kapandı. Gürün ilçesinden Tokat'a gitmek için yola çıkan 4 işçi ise kar ve tipi nedeniyle Karaören köyü yol ayrımında kara saplanarak mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine karayolları ekipleri harekete geçti. İş makinası yardımıyla yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan işçiler yoluna devam etti. - SİVAS