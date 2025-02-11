Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı 33 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapattı

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - SİVAS