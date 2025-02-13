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Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı 215 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapadı

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı 215 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapadı
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Sivas'ta süren yoğun kar yağışı nedeniyle 215 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 215 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Sivas'ta son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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