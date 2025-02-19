Sivas'ta Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
Sivas'ta etkili olan yoğun kar ve tipi, bazı kara yollarının ulaşıma kapatılmasına ve diğer yolların ise kontrollü geçişlere neden oldu. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.
Sivas'ta gün içerisinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı kara yolları ulaşıma kapatılırken bazı yollarda ise ulaşım kontrollü sağlandı.
Sivas'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yoğun kar ile birlikte tipinin etkisini gösterdiği Gürün ilçesinde Sivas-Gürün kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kayseri-Malatya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken tır ve kamyon geçişlerine izin verilmedi. Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi sürerken kapanan yolların trafiğe açılması bildirildi. - SİVAS