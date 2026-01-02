Sivas'ta 850'e yakın köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas'ta yağan yoğun kar nedeniyle bin 420 yerleşim yerinden yaklaşık 850'sinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü. Bine yakın yerleşim yeriyle araç ulaşımı kesildi. Karayolları ve Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde karla mücadele çalışmalarına başladı. Birçok köy ve mahalle yolu erken saatlerde araç ulaşımına açılırken halen yaklaşık 850 köy ve mahalle yolunca çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kent merkezinde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreyi buldu. - SİVAS