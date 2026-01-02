Haberler

Sivas'ta 850'e yakın köy yolu araç ulaşımına kapandı

Güncelleme:
Sivas'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk, 850'den fazla yerleşim yerinin yolunu araç ulaşımına kapattı. Karayolları ve Özel İdare ekipleri, sabah saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.

Sivas'ta yağan yoğun kar nedeniyle bin 420 yerleşim yerinden yaklaşık 850'sinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü. Bine yakın yerleşim yeriyle araç ulaşımı kesildi. Karayolları ve Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde karla mücadele çalışmalarına başladı. Birçok köy ve mahalle yolu erken saatlerde araç ulaşımına açılırken halen yaklaşık 850 köy ve mahalle yolunca çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kent merkezinde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreyi buldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
