Sivas'ta yılbaşı gecesi kanlı bitti, cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Sivas'ta yılbaşı gecesi iki genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 18 yaşındaki Baran Kırmıt, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi E.A. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta yılbaşı gecesi iki genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 18 yaşındaki genci öldüren cinayet şüphelisi, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 23.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen Baran Kırmıt ile 20 yaşındaki E.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., Kırmıt'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Baran Kırmıt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırmıt, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi E.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
