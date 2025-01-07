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Sivas'ta Yasadışı Göçmen Operasyonu: 3 Kaçak Yakalandı

Sivas'ta Yasadışı Göçmen Operasyonu: 3 Kaçak Yakalandı
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Sivas'ta yasadışı yollarla ülkeye giren 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ayrıca, bu şahısların geçişini sağlayan 2 Türk vatandaşı tutuklandı.

Ülkeye yasadışı yollarla giren 3 yabancı uyruklu şahıs Sivas'ta yakalandı. Şahısların ülkeye geçişlerini sağlayan iki vatandaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasadışı göçmenlerle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Sivas'ta 3 kaçak göçmeni yakaladı. Erzincan Yolu Uygulama Noktasında durdurulan araç içerisinde gizlenen ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar, geri gönderme merkezine sevk edildi. Aynı araçta bulunan ve yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 2 Türk vatandaşı ise göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ülkemizdeki Göçmen Kaçakçılığı faaliyetinin engellenmesi adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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