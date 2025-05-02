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Sivas'ta Yapılan Operasyonlarda 212 Şahıs Yakalandı

Sivas'ta Yapılan Operasyonlarda 212 Şahıs Yakalandı
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayında düzenledikleri operasyonlar sonucunda çok sayıda suç unsuru ele geçirirken 212 kişiyi de yakaladı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayı içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken 212 şahıs da yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01-30 Nisan tarihleri arasında vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek meydana gelebilecek olayların önüne geçmek amacıyla birçok operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; 10 adet silah, 2 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 18 adet fişek ve 33 adette kesici alet ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 129 şahıs da yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 5 kilo 111 gram esrar, 2 bin 655 adet sentetik ecza, 33 gram metafetamin, 2 gram bonzai ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonrası 83 kişi gözaltına alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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