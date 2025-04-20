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Sivas'ta Virajı Alamayan Sürücü Tarlaya Uçtu: 5 Yaralı

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Sivas'ta meydana gelen kazada, virajı alamayan bir sürücü tarlaya uçtu. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı, en ağır yaralı olarak 1 yaşındaki bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

Virajı alamayan sürücü tarlaya uçtu: 1'i ağır 5 kişi yaralardı

SİVAS - Sivas'ta virajı alamayarak tarlaya uçan araç defalarca takla attı, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'a bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yıldız Beldesi istikametine gitmekte olan Ş.A. sevk ve idaresindeki 06 DR 0058 plakalı Opel marka otomobil, virajı dönerken yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Birkaç takla atıp duran araçta bulunan sürücü Ş.A., kocası; O.A.(30), çocukları; R.R.A.R.A.(4), ve 1 yaşındaki A.M.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslılarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. 1 yaşındaki A.M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - 3.Sayfa
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