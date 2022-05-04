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Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde mantar toplarken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde mantar toplarken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Purunsur Mahallesi Göldağı mevkisinde mantar toplayan 62 yaşındaki Alaattin Öztürk'e yıldırım isabet etti. Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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